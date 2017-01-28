Piyasaların Gözü Kulağı Bu Haberdeydi, Fitch, Türkiye'nin Notunu Düşürdü!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, gece geç saatlerde Türkiye'nin 'BBB-' ile yatırım yapılabilir seviyede olan kredi notunu 'BB+' ile spekülatif seviyeye indirdi. Fitch'in kararı öncesinde ise 20 Temmuz'da Türkiye'nin 'BB+' seviyesindeki notunu 'BB'ye düşüren ve not görünümünü negatif yapan ve kasımda görünümü durağana çeviren diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un kararı geldi. S&P Türkiye'nin görünümünü yeniden negatife indirdi.

"SİYASİ VE GÜVENLİK ORTAMI EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI ZAYIFLATTI"

Fitch, not indiriminde etkili olan yüksek dereceli unsurların başına siyasi ve güvenlik gelişmelerinin, ekonomik performans ve kurumsal bağımsızlığı zayıflatmasını koyarken, anayasa referandumu sonrasında zaten aşınmış olan kontrol ve denge mekanizmasını kalıcı hale getireceği endişesini dile getirdi.

"TERÖR SALDIRILARI ZARAR VERDİ"

Terör saldırılarının tüketici güveni ve turizme zarar verdiğini söyleyen Fitch, büyümenin ise son yıllardaki performansının oldukça altında bir hızlı toparlanmasını beklediğini de vurguladı.