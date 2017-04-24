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Piyasalarda 'Macron' Rüzgarı
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Piyasalarda 'Macron' Rüzgarı

Fransa'da Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu kazanması piyasalarda risk iştahını artırdı.

Piyasalarda 'Macron' Rüzgarı

Fransa'da Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu kazanması piyasalarda risk iştahını artırdı. Borsa İstanbul tarihi zirveye çok yaklaştı, dolar TL karşısında yüzde 1.5 değer kaybetti.

Kaynak: Dunya.com

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