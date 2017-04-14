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Piyasalarda Jeopolitik Belirsizlik Baskısı Sürüyor
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Piyasalarda Jeopolitik Belirsizlik Baskısı Sürüyor

Uluslararası piyasalarda, hisse senetleri artan jeopolitik gerginlik sonucu değer kaybetti.

Piyasalarda Jeopolitik Belirsizlik Baskısı Sürüyor

Uluslararası piyasalarda, hisse senetleri artan jeopolitik gerginlik sonucu değer kaybetti

Kaynak: Dunya.com

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Uluslararası Piyasalar, Hisse Senetleri