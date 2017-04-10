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Piyasalarda Hisseler Yükseldi
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Piyasalarda Hisseler Yükseldi

Küresel piyasalarda, dolar yen karşısında güç kazanırken hisse senetleri alış ağırlıklı seyretti.

Piyasalarda Hisseler Yükseldi

Küresel piyasalarda, dolar yen karşısında güç kazanırken hisse senetleri alış ağırlıklı seyretti.

Kaynak: Dunya.com

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