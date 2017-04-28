Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 372,83 puan artışla 94.655,31 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 140,32 puan ve yüzde 0,15'lik yükselişle 94.422,80 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 259,62 puan ve yüzde 0,28 değer kaybederek 94.022,86 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.945,96 puanı, en yüksek ise 94.965,20 puanı gören endeks, günü yüzde 0,40 artışla 94.655,31 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 2,14, sanayi endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 574,92 puan ve yüzde 0,50 artarak 116.665,38 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 180'i prim yaptı, 163'ü geriledi.





Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Ereğli Demir Çelik ve Aselsan bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.267,46 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.30 itibarıyla 1.267,46 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 145 bin 100 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5479 lira, satışta 3,5621 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5558 lira, satışta 3,5700 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,09'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,40'tan gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 616 milyon 570 bin 846,38 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 53 milyon 169 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 4 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,49 oldu.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0895, sterlin/dolar paritesi 1,2941, dolar/yen paritesi de 111,42 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,05 dolardan işlem görüyor.