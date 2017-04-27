Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 239,87 puan azalışla 94.282,48 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 176,08 puan ve yüzde 0,19'luk yükselişle 94.698,43 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 384,63 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 94.906,97 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.207,00 puanı, en yüksek ise 95.196,45 puanla tarihi zirvesini gören endeks, günü yüzde 0,25 azalışla 94.282,48 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,37, teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 302,31 puan ve yüzde 0,26 azalarak 116.090,47 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 186'sı prim yaptı, 158'i geriledi.



Garanti Bankası, Türk Hava Yolları,Ereğli Demir Çelik, Halkank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.264,88 dolar



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.40 itibarıyla 1.265,70 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,71 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 144 bin 700 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5558 lira, satışta 3,5700 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5825 lira, satışta 3,5968 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,1'den, bileşik getirisi de yüzde 11,41'den gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 855 milyon 418 bin 859,36 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 150 milyon 104 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,31 oldu.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0865, sterlin/dolar paritesi 1,2900, dolar/yen paritesi de 111,10 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50,70 dolardan işlem görüyor.