Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112,56 puan azalışla 94.522,34 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 38,25 puan ve yüzde 0,04'lük yükselişle 94.673,16 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 33,18 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 94.668,09 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.284,41 puanı, en yüksek ise tüm zamanların rekoru olan 95.038,98 puanı gören endeks, günü yüzde 0,12 azalışla 94.522,34 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,12, teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 142,47 puan ve yüzde 0,12 azalarak 116.392,78 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 145'i prim yaptı, 197'si geriledi.





Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.262,90 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.40 itibarıyla 1.262,90 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 145 bin 600 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5825 lira, satışta 3,5968 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5804 lira, satışta 3,5947 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,29'dan gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 919 milyon 33 bin 529,38 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 326 milyon 619 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,25 oldu.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0867, sterlin/dolar paritesi 1,2839, dolar/yen paritesi de 111,67 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,05 dolardan işlem görüyor.