Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 832,10 puan artışla 94.634,91 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 414,62 puan ve yüzde 0,44'lük yükselişle 94.217,43 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 45,61 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 94.332,89 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.188,15 puanı, en yüksek 94.634,91 puanı gören endeks, günü yüzde 0,89 artışla gördüğü en yüksek seviyeden tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 1,31 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.134,32 puan ve yüzde 0,98 artarak 116.535,25 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 132'si prim yaptı, 205'i geriledi.



Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.267,10 dolar



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.55 itibarıyla 1.267,10 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 146 bin 430 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5804 lira, satışta 3,5947 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5901 lira, satışta 3,6044 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,97'den, bileşik getirisi de yüzde 11,27'den gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 773 milyon 743 bin 485,06 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 374 milyon 763 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,23 oldu.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.55 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0935, sterlin/dolar paritesi 1,2833, dolar/yen paritesi de 110,90 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,51 dolardan işlem görüyor.