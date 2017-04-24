Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 93.802,81 puanla tarihinin en yüksek kapanışını kaydetti.



BIST 100 endeksi güne 496,08 puan ve yüzde 0,54'lük yükselişle 92.920,01 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 845,13 puan ve yüzde 0,91 değer kazanarak 93.269,06 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.770,72 puanı, en yüksek 93.802,81 puanı gören endeks, günü yüzde 1,49 artışla 93.802,81 puandan tamamladı. Böylece endeks, hem tüm zamanların en yüksek seviye rekorunu hem de kapanış rekorunu kırdı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,58, sanayi endeksi yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 1,41 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.762,84 puan ve yüzde 1,55 artarak 115.400,93 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 265'i prim yaptı, 85'i geriledi.



Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.274,15 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.35 itibarıyla 1.274,15 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 146 bin 700 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5901 lira, satışta 3,6044 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6366 lira, satışta 3,6512 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,91'den, bileşik getirisi de yüzde 11,21'den gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 771 milyon 59 bin 950,90 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 787 milyon 692 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,23 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0859, sterlin/dolar paritesi 1,2786, dolar/yen paritesi de 109,85 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,60 dolardan işlem görüyor.