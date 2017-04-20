Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.235,25 puan artışla 92.039,38 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 361,79 puan ve yüzde 0,40'lık yükselişle 91.165,92 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 683,34 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 91.487,47 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.148,08 puanı, en yüksek 92.116,57 puanı gören endeks, günü yüzde 1,36 yükselişle 92.039,38 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 1,24, hizmetler endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 4,56 değer kazandı.





BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.498,47 puan ve yüzde 1,34 artarak 113.018,58 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 282'si prim yaptı, 74'ü geriledi.





Garanti Bankası, Halkbank, Akbank, Türk Hava Yolları ve Aselsan bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.281,50 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.40 itibarıyla 1.281,50 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 149 bin 850 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6354 lira, satışta 3,6500 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6598 lira, satışta 3,6744 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,29'dan gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 951 milyon 140 bin 478,51 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 541 milyon 231 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,22 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0772, sterlin/dolar paritesi 1,2838, dolar/yen paritesi de 109,20 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,97 dolardan işlem görüyor.