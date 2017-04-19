Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 569,65 puan azalışla 90.804,13 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 209,06 puan ve yüzde 0,23'lük yükselişle 91.582,84 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 337,99 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 91.711,77 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.434,32 puanı, en yüksek 91.888,68 puanı gören endeks, günü yüzde 0,62 düşüşle 90.804,13 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 2,41 değer kazandı.





BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 762,17 puan ve yüzde 0,68 azalarak 111.520,11 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 140'ı prim yaptı, 211'i geriledi.





Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve Aselsan bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.279,70 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.279,10 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermezken, altının kilogramı kapanışta 151 bin 70 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6598 lira, satışta 3,6744 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6812 lira, satışta 3,6960 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,02'den, bileşik getirisi de yüzde 11,32'den gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 667 milyon 381 bin 758,33 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 9 milyar 5 milyon 488 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,22 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0714, sterlin/dolar paritesi 1,2808, dolar/yen paritesi de 109,04 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,64 dolardan işlem görüyor.