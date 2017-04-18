Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 719,98 puan artışla 91.373,78 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 180,81 puan ve yüzde 0,20'lik düşüşle 90.472,99 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 80,35 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 90.734,15 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.397,15 puanı, en yüksek 91.982,28 puanı gören endeks, günü yüzde 0,79 yükselişle 91.373,78 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,02 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 966,18 puan ve yüzde 0,87 artarak 112.282,29 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 229'u prim yaptı, 120'si geriledi.





Garanti Bankası, Halkbank, Akbank, Türk Hava Yolları, VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.287,71 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.25 itibarıyla 1.287,71 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 152 bin 500 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6812 lira, satışta 3,6960 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6555 lira, satışta 3,6701 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,01'den, bileşik getirisi de yüzde 11,31'den gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 13 milyon 179 bin 76,59 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 9 milyar 167 milyon 531 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,21 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2762, dolar/yen paritesi de 108,72 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,05 dolardan işlem görüyor.