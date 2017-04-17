Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 590,10 puan artışla 90.653,80 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi haftaya 667,63 puan ve yüzde 0,74'lük yükselişle 90.731,33 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 786,73 puan ve yüzde 0,87 değer kazanarak 90.850,42 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.052,40 puanı, en yüksek 90.991,91 puanı gören endeks, günü yüzde 0,66 yükselişle 90.653,80 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,24, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.





BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 559,32 puan ve yüzde 0,50 artarak 111.316,11 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 317'si prim yaptı, 42'si geriledi.





Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Pegasus ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.290,45 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.290,45 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 151 bin 300 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6555 lira, satışta 3,6701 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6775 lira, satışta 3,6922 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,90'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,20'den gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 968 milyon 835 bin 813,45 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 637 milyon 157 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,23 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0662, sterlin/dolar paritesi 1,2589, dolar/yen paritesi de 108,42 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,78 dolardan işlem görüyor.