Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 193,01 puan artışla 90.063,69 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 189,72 puan ve yüzde 0,21'lik düşüşle 89.680,96 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 82,31 puan ve yüzde 0,09 değer kaybederek 89.788,37 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.347,46 puanı, en yüksek 90.566,02 puanı gören endeks, günü yüzde 0,21 yükselişle 90.063,69 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 347,62 puan ve yüzde 0,31 artarak 110.756,79 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 123'ü prim yaptı, 237'si geriledi.





Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 152 bin 500 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6775 lira, satışta 3,6922 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6539 lira, satışta 3,6686 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,11'den, bileşik getirisi de yüzde 11,42'den gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 615 milyon 5 bin 574,24 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 401 milyon 817 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,24 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0628, sterlin/dolar paritesi 1,2532, dolar/yen paritesi de 108,58 düzeyinde seyrediyor.