Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,67 puan artışla 90.952,16 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 351,95 puan ve yüzde 0,39'luk yükselişle 91.256,44 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 252,16 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 91.156,65 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.952,16 puanı, en yüksek 91.542,83 puanı gören endeks, günü yüzde 0,05 yükselişle 90.952,16 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,17, hizmetler endeksi ve teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.





BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 58,64 puan ve yüzde 0,05 artarak 111.769,90 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 144'ü prim yaptı, 195'i geriledi.





Garanti Bankası, Halkbank, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Koza Anadolu Metal Madencilik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.275,10 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.275,10 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 151 bin lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6733 lira, satışta 3,6880 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7127 lira, satışta 3,7275 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,00'den, bileşik getirisi de yüzde 11,30'dan gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 251 milyon 945 bin 358,69 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 871 milyon 790 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,28 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0617, sterlin/dolar paritesi 1,2509, dolar/yen paritesi de 109,56 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,98 dolardan işlem görüyor.