Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.743,11 puan artışla 91.240,45 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 268,45 puan ve yüzde 0,30'luk yükselişle 88.765,78 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.661,88 puan ve yüzde 1,88 değer kazanarak 90.159,21 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.730,81 puanı, en yüksek 91.343,07 puanı gören endeks, günü yüzde 3,10 yükselişle 91.240,45 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,42, sanayi endeksi yüzde 1,59, hizmetler endeksi yüzde 1,01, teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.





BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.732,49 puan ve yüzde 3,44 artarak 112.143,71 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 276'sı prim yaptı, 79'u geriledi.





Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Akbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.253,50 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.30 itibarıyla 1.253,50 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 150 bin lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7237 lira, satışta 3,7386 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7182 lira, satışta 3,7331 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,12'den, bileşik getirisi de yüzde 11,43'ten gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 542 milyon 359 bin 502,73 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 655 milyon 63 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,28 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0601, sterlin/dolar paritesi 1,2423, dolar/yen paritesi de 111,17 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,86 dolardan işlem görüyor.