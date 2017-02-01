Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 552,24 puan artışla 86.847,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 94,31 puan ve yüzde 0,11'lik yükselişle 86.390,04 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 66,69 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 86.362,41 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 86.000,86 puanı, en yüksek 86.920,13 puanı gören endeks, günü yüzde 0,64 yükselişle 86.847,96 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 694,57 puan ve yüzde 0,66 artarak 106.544,91 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 227'si prim yaptı, 112'si geriledi.





Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.198,58 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.198,58 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 146 bin 800 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7720 lira, satışta 3,7871 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7847 lira, satışta 3,7999 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,13'ten gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 48 milyon 751 bin 344,16 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 522 milyon 612 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 10,16 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0742, sterlin/dolar paritesi 1,2633, dolar/yen paritesi de 113,81 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,03 dolardan işlem görüyor.