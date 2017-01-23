Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,35 puan azalışla 83.047,80 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi, güne 362,36 puan ve yüzde 0,44'lük yükselişle 83.429,51 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 38,79 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 83.105,94 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 82.899,81 puanı, en yüksek 83.575,55 puanı gören endeks, günü yüzde 0,02 düşüşle 83.047,80 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 17,44 puan ve yüzde 0,02 azalarak 101.325,23 puandan kapandı. İşlem gören 501 hisse senedinin 147'si prim yaptı, 206'sı geriledi.





Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Pegasus ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.215,73 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.215,73 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,02 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 147 bin 300 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7652 lira, satışta 3,7803 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8149 lira, satışta 3,8302 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,24'ten gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 654 milyon 127 bin 471,85 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 610 milyon 722 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 9,14 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0738, sterlin/dolar paritesi 1,2470, dolar/yen paritesi de 113,40 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,88 dolardan işlem görüyor.