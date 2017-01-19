Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 478,93 puan azalışla 82.300,32 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 184,85 puan ve yüzde 0,22'lik yükselişle 82.964,10 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 197,08 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 82.976,33 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 82.028,44 puanı, en yüksek 83.317,74 puanı gören endeks, günü yüzde 0,58 düşüşle 82.300,32 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,04, sanayi endeksi yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 520,29 puan ve yüzde 0,52 azalarak 100.379,49 puandan kapandı. İşlem gören 500 hisse senedinin 99'u prim yaptı, 271'i geriledi.





Garanti Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, Halkbank, İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.198,67 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.198,67 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,71 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 147 bin 910 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7914 lira, satışta 3,8066 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7746 lira, satışta 3,7897 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,36'dan gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 966 milyon 662 bin 497,76 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 9 milyar 235 milyon 238 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 9,17 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0603, sterlin/dolar paritesi 1,2304, dolar/yen paritesi de 115,32 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,50 dolardan işlem görüyor.