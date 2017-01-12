Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.224,46 puan artışla 80.891,04 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 325,84 puan ve yüzde 0,42'lik yükselişle 77.992,42 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.832,67 puan ve yüzde 2,36 değer kazanarak 79.499,25 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 77.899,73 puanı, en yüksek 81.090,33 puanı gören endeks, günü yüzde 4,15 yükselişle 80.891,04 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,00, sanayi endeksi yüzde 3,09, hizmetler endeksi yüzde 2,89, teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.





BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 4.304,69 puan ve yüzde 4,56 artarak 98.762,01 puandan kapandı. İşlem gören 500 hisse senedinin 314'ü prim yaptı, 52'si geriledi.





Garanti Bankası, Akbank, Halkbank, Türk Hava Yolları, VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.205,25 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.205,25 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,43 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 146 bin 60 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8403 lira, satışta 3,8557 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8474 lira, satışta 3,8629 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,00'den, bileşik getirisi de yüzde 11,30'dan gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 496 milyon 34 bin 793,15 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 88 milyon 60 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 7,71 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0669, sterlin/dolar paritesi 1,2277, dolar/yen paritesi de 113,94 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,01 dolardan işlem görüyor.