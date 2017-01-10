Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzdelik bazda değişim göstermeyerek 77.393,69 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi güne 198,65 puan ve yüzde 0,26'lık düşüşle 77.195,79 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 67,17 puan ve yüzde 0,09 değer kaybederek 77.327,27 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 77.141,69 puanı, en yüksek 77.733,15 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre 0,75 puan azalarak 77.393,69 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,13, teknoloji endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 112,62 puan ve yüzde 0,12 azalarak 94.133,98 puandan kapandı. İşlem gören 500 hisse senedinin 158'i prim yaptı, 192'si geriledi.



Garanti Bankası, Afyon Çimento, Akbank, Halkbank ve Türk Hava Yolları bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.188,84 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.188,84 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 143 bin 350 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7594 lira, satışta 3,7744 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6994 lira, satışta 3,7143 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,98'den gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 310 milyon 705 bin 456,82 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 148 milyon 313 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 7,66 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0589, sterlin/dolar paritesi 1,2159, dolar/yen paritesi de 115,65 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,56 dolardan işlem görüyor.