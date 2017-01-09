Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 287,87 puan artışla 77.394,44 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi haftaya 319,67 puan ve yüzde 0,41'lik düşüşle 76.786,90 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü yüzde 0,28 değer kaybederek 76.891,53 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 76.636,38 puanı, en yüksek 77.634,90 puanı gören endeks, günü yüzde 0,37 yükselişle 77.394,44 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 2,70 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 354,71 puan ve yüzde 0,38 artarak 94.246,61 puandan kapandı. İşlem gören 500 hisse senedinin 194'ü prim yaptı, 145'i geriledi.



Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.178,34 dolar



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.40 itibarıyla 1.179,20 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 140 bin 750 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6994 lira, satışta 3,7143 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6108 lira, satışta 3,6253 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,94'ten gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 263 milyon 900 bin 196,59 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 656 milyon 224 bin lira oldu.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0559, sterlin/dolar paritesi 1,2169, dolar/yen paritesi de 116,30 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,66 dolardan işlem görüyor.