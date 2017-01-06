Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 720,27 puan artışla 77.106,57 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 126,43 puan ve yüzde 0,17'lik düşüşle 76.259,87 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 221,11 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 76.607,41 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 76.145,05 puanı, en yüksek 77.150,22 puanı gören endeks, günü yüzde 0,94 yükselişle 77.106,57 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.





BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 839,08 puan ve yüzde 0,90 artarak 93.891,90 puandan kapandı. İşlem gören 500 hisse senedinin 230'u prim yaptı, 109'u geriledi.





Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.176,61 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.176,61 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 136 bin 850 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6108 lira, satışta 3,6253 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5909 lira, satışta 3,6053 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,77'den gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 590 milyon 137 bin 836,51 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 716 milyon 97 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 7,65 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0564, sterlin/dolar paritesi 1,2304, dolar/yen paritesi de 116,50 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,78 dolardan işlem görüyor.