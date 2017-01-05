Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 242,70 puan artışla 76.386,30 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 242,79 puan ve yüzde 0,32'lik yükselişle 76.386,39 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 14,60 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 76.129,00 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 75.656,75 puanı, en yüksek 76.808,59 puanı gören endeks, günü yüzde 0,32 yükselişle 76.386,30 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.





BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 407,57 puan ve yüzde 0,44 artarak 93,052,82 puandan kapandı. İşlem gören 500 hisse senedinin 153'ü prim yaptı, 189'u geriledi.





Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.178,26 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.178,26 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 136 bin 500 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5909 lira, satışta 3,6053 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5739 lira, satışta 3,5883 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,40'tan, bileşik getirisi de yüzde 10,67'den gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 22 milyon 831 bin 18,86 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 532 milyon 71 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 7,62 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0553, sterlin/dolar paritesi 1,2341, dolar/yen paritesi de 115,89 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,14 dolardan işlem görüyor.