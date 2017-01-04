Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 474,60 puan azalışla 76.143,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 187,79 puan ve yüzde 0,25'lik yükselişle 76.805,98 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 235,53 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 76.853,72 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 75.836,56 puanı, en yüksek 77.022,24 puanı gören endeks, günü yüzde 0,62 düşüşle 76.143,59 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,76, sanayi endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 0,92 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 696,28 puan ve yüzde 0,75 azalarak 92.645,25 puandan kapandı. İşlem gören 500 hisse senedinin 148'i prim yaptı, 202'si geriledi.



Garanti Bankası, Halkbank, Akbank,Türk Hava Yolları, Doğan Holding bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.164,91 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.164,91 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 134 bin 200 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5739 lira, satışta 3,5883 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5712 lira, satışta 3,5856 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,84'ten gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 699 milyon 284 bin 533,05 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 549 milyon 743 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 7,62 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0467, sterlin/dolar paritesi 1,2276, dolar/yen paritesi de 117,28 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,60 dolardan işlem görüyor.