Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.136,27 puan azalışla 76.618,20 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 112,49 puan ve yüzde 0,14'lük yükselişle 77.866,96 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 244,06 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 77.510,41 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 76.618,20 puanı, en yüksek 77.951,89 puanı gören endeks, günü yüzde 1,46 düşüşle 76.618,20 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,55, sanayi endeksi yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti.





BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.534,57 puan ve yüzde 1,62 azalarak 93.341,53 puandan kapandı. İşlem gören 500 hisse senedinin 90'ı prim yaptı, 267'si geriledi.





Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.150,93 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.150,93 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 132 bin 670 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5712 lira, satışta 3,5856 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5313 lira, satışta 3,5455 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,03'ten gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 911 milyon 351 bin 257,93 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 239 milyon 122 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 7,78 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0365, sterlin/dolar paritesi 1,2214, dolar/yen paritesi de 118,43 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,10 dolardan işlem görüyor.