Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 214,74 puan azalışla 77.404,74 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi güne 120,49 puan ve yüzde 0,16 yükselişle 77.739,96 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 82,66 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 77.702,13 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 77.251,01 puanı, en yüksek 77.867,05 puanı gören endeks, günü yüzde 0,28 düşüşle 77.404,74 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 0,34, teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.





BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 171,62 puan ve yüzde 0,18 azalarak 94.741,73 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 122'si prim yaptı, 219'u geriledi.





Garanti Bankası, Ülker Bisküvi, Akbank, Halkbank ve Türk Hava Yolları bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.133,87 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.133,87 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 128 bin 80 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5030 lira, satışta 3,5171 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5075 lira, satışta 3,5216 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,38'den, bileşik getirisi de yüzde 10,65'ten gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 842 milyon 276 bin 36,98 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 197 milyon 590 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 7,94 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0483, sterlin/dolar paritesi 1,2334, dolar/yen paritesi de 117,38 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,06 dolardan işlem görüyor.