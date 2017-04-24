Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91 artarak 93.269,06 puana yükseldi.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 845,13 puan değer kazandı. Cuma günü, 92.423,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 496,08 puan ve yüzde 0,54 yükselişle 92.920,01 puandan başladı. Endeks en düşük 92.770,72 puanı, en yüksek ise 93.338,66 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 0,98 ve teknoloji endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 261'i değer kazandı, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Halkbank ve Akbank oldu.



Altının onsu 1.271,46 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.31 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,90, bileşik getirisi yüzde 11,20 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0864, sterlin/dolar paritesi 1,2814, dolar/yen paritesi 110,17 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 3,5842 liradan, avro 3,8940 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.271,46 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,42 dolardan işlem görüyor.