Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,52 artarak 92.519,90 puana yükseldi.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 480,52 puan değer kazandı. Dün, 92.039,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 612,32 puan ve yüzde 0,67 yükselişle 92.651,70 puandan başladı. Endeks en düşük 92.499,70 puanı, en yüksek ise 92.909,30 puanı gördü.





Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 1,12 ve sanayi endeksi yüzde 0,34 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,81 geriledi.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 184'ü değer kazandı, 124'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Aselsan, Halkbank ve Türk Hava Yolları oldu.





Altının onsu 1.281,34 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,93, bileşik getirisi yüzde 11,23 seviyelerinde bulunuyor.





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0703, sterlin/dolar paritesi 1,2789, dolar/yen paritesi 109,16 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 3,6430 liradan, avro 3,8990 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.281,34 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,94 dolardan işlem görüyor.