Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09 artarak 90.734,15 puana yükseldi.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 80,35 puan değer kazandı. Dün, 90.653,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 180,81 puan ve yüzde 0,20 düşüşle 90.472,99 puandan başladı. Endeks en düşük 90.397,15 puanı, en yüksek ise 90.898,83 puanı gördü.





Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 0,44 ve sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,17 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 194'ü değer kazandı, 130'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, Akbank, Türk Hava Yolları ve Türk Telekomünikasyon oldu.





Altının onsu 1.286,44 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,01, bileşik getirisi yüzde 11,31 seviyelerinde bulunuyor.





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0652, sterlin/dolar paritesi 1,2577, dolar/yen paritesi 108,71 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 3,6930 liradan, avro 3,9340 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.286,44 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,83 dolardan işlem görüyor.