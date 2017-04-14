Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09 azalarak 89.788,37 puana geriledi.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 82,31 puan değer kaybetti. Dün, 89.870,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 189,72 puan ve yüzde 0,21 düşüşle 89.680,96 puandan başladı. Endeks en düşük 89.347,46 puanı, en yüksek ise 89.986,38 puanı gördü.





Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,12 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 0,02 ve sanayi endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.





Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 115'i değer kazandı, 206'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim ve VakıfBank oldu.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,10, bileşik getirisi yüzde 11,41 seviyelerinde bulunuyor.





Uluslararası piyasalarda, ABD ve Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının resmi tatil olması nedeniyle sakin bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi 1,0622, sterlin/dolar paritesi 1,2511, dolar/yen paritesi 108,87 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 3,6920 liradan, avro 3,9240 liradan satılıyor.