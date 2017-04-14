Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Piyasalarda Gün Ortası
Ara
BİST 89.885 %0,02
DOLAR 3,6892 %0,70
EURO 3,9193 %0,66
PARİTE 1,0618 %0,04
ALTIN 152,79 %0,82
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09 azalarak 89.788,37 puana geriledi.

Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09 azalarak 89.788,37 puana geriledi.


Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 82,31 puan değer kaybetti. Dün, 89.870,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 189,72 puan ve yüzde 0,21 düşüşle 89.680,96 puandan başladı. Endeks en düşük 89.347,46 puanı, en yüksek ise 89.986,38 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,12 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 0,02 ve sanayi endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 115'i değer kazandı, 206'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim ve VakıfBank oldu.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,10, bileşik getirisi yüzde 11,41 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda, ABD ve Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının resmi tatil olması nedeniyle sakin bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi 1,0622, sterlin/dolar paritesi 1,2511, dolar/yen paritesi 108,87 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 3,6920 liradan, avro 3,9240 liradan satılıyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Piyasalar, Türk Hava Yolları, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Hisse Senetleri, Borsa İstanbul, Serbest Piyasa, Halk Bankası, Garanti Bank