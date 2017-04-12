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Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,28 artarak 91.156,65 puana yükseldi.

Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,28 artarak 91.156,65 puana yükseldi.


Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 252,16 puan değer kazandı. Dün, 90.904,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 351,95 puan ve yüzde 0,39 yükselişle 91.256,44 puandan başladı. Endeks en düşük 90.982,10 puanı, en yüksek ise 91.542,83 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 0,18 ve sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,30 değer kaybetti.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 193'ü değer kazandı, 128'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal ve İpek Doğal Enerji oldu.


Altının onsu 1.272,94 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0605, sterlin/dolar paritesi 1,2492, dolar/yen paritesi 109,71 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 3,6730 liradan, avro 3,8950 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.272,94 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,60 dolardan işlem görüyor.

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