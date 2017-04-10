Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,88 artarak 90.159,21 puana yükseldi.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.661,88 puan değer kazandı. Cuma günü, 88.497,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 268,45 puan ve yüzde 0,30 yükselişle 88.765,78 puandan başladı. Endeks en düşük 88.730,81 puanı, en yüksek ise 90.217,11 puanı gördü.





Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,06, teknoloji endeksi yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve sanayi endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.





Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 273'ü değer kazandı, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, Akbank, Türk Hava Yolları ve İş Bankası (C) oldu.





Altının onsu 1.253,87 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0577, sterlin/dolar paritesi 1,2399, dolar/yen paritesi 111,20 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 3,7350 liradan, avro 3,9510 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.253,87 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,66 dolardan işlem görüyor.