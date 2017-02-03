Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artarak 87.464,41 puana yükseldi.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 70,22 puan değer kazandı. Dün, 87.394,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 51,14 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 87.343,04 puandan başladı. Endeks en düşük 87.047,45 puanı, en yüksek ise 87.612,41 puanı gördü.





Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,42 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,05 ve sanayi endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti.





Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 169'u değer kazandı, 158'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.





Altının onsu 1.213,70 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,94, bileşik getirisi yüzde 11,24 seviyelerinde bulunuyor.





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0744, sterlin/dolar paritesi 1,2488, dolar/yen paritesi 113,14 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 3,7470 liradan, avro 4,0270 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.213,70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,74 dolardan işlem görüyor.