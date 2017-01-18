Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,12 artarak 82.464,71 puana yükseldi.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 101,94 puan değer kazandı. Dün, 82.362,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 148,06 puan ve yüzde 0,18 yükselişle 82.510,83 puandan başladı. Endeks en düşük 82.119,44 puanı, en yüksek ise 82.718,59 puanı gördü.





Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 185'i değer kazandı, 129'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, Halkbank ve İş Bankası (C) oldu.





Altının onsu 1.214,62 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,06, bileşik getirisi yüzde 11,37 seviyelerinde bulunuyor.





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0693, sterlin/dolar paritesi 1,2315, dolar/yen paritesi 113,19 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 3,7820 liradan, avro 4,0440 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.214,62 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,57 dolardan işlem görüyor.