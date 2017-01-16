Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,11 artarak 81.617,54 puana yükseldi. Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 93,22 puan değer kazandı. Cuma günü, 81.524,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 138,13 puan ve yüzde 0,17 yükselişle 81.662,45 puandan başladı. Endeks en düşük 81.345,00 puanı, en yüksek ise 81.997,32 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,04 ve sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 229'u değer kazandı, 99'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.





Altının onsu 1.202,63 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,99, bileşik getirisi yüzde 11,29 seviyelerinde bulunuyor.





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0593, sterlin/dolar paritesi 1,2058, dolar/yen paritesi 114,19 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 3,7670 liradan, avro 3,9900 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.202,63 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,73 dolardan işlem görüyor.