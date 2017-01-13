Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,37 azalarak 80.593,42 puana geriledi.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 297,62 puan değer kaybetti. Dün, 80.891,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 108,04 puan ve yüzde 0,13 düşüşle 80.783,00 puandan başladı. Endeks en düşük 80.358,94 puanı, en yüksek ise 81.196,76 puanı gördü.





Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 167'si değer kazandı, 146'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.





Altının onsu 1.197,44 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,00, bileşik getirisi yüzde 11,30 seviyelerinde bulunuyor.





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0652, sterlin/dolar paritesi 1,2217, dolar/yen paritesi 114,60 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 3,8140 liradan, avro 4,0630 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.197,44 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,54 dolardan işlem görüyor.