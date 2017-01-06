Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,29 artarak 76.607,41 puana yükseldi.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 221,11 puan değer kazandı. Dün, 76.386,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 126,43 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 76.259,87 puandan başladı. Endeks en düşük 76.145,05 puanı, en yüksek ise 76.742,69 puanı gördü.





Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 0,05 ve sanayi endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.





Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 199'u değer kazandı, 121'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Ülker Bisküvi oldu.





Altının onsu 1.178,18 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,55, bileşik getirisi yüzde 10,83 seviyelerinde bulunuyor.





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0598, sterlin/dolar paritesi 1,2393, dolar/yen paritesi 115,94 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 3,6170 liradan, avro 3,8330 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.178,18 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,14 dolardan işlem görüyor.