Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalarak 76.129,00 puana geriledi.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 14,60 puan değer kaybetti. Dün, 76.143,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 242,79 puan ve yüzde 0,32 yükselişle 76.386,39 puandan başladı. Endeks en düşük 76.117,07 puanı, en yüksek ise 76.808,59 puanı gördü.





Günün ilk yarısında mali endeks yatay bir seyir izlerken, sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,12 ve teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 155'i değer kazandı, 155'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Akbank oldu.





Altının onsu 1.173,25 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,38, bileşik getirisi yüzde 10,65 seviyelerinde bulunuyor.





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0505, sterlin/dolar paritesi 1,2290, dolar/yen paritesi 116,58 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 3,6210 liradan, avro 3,8040 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.173,25 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,37 dolardan işlem görüyor.