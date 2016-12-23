Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,28 azalarak 77.187,50 puana geriledi.





Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 217,24 puan değer kaybetti. Dün, 77.404,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 38,67 puan ve yüzde 0,05 yükselişle 77.443,40 puandan başladı. Endeks en düşük 77.157,34 puanı, en yüksek ise 77.588,76 puanı gördü.





Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,18, teknoloji endeksi yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.





Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 126'sı değer kazandı, 195'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ülker Bisküvi, Akbank ve Galatasaray oldu.





Altının onsu 1.131,82 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,30, bileşik getirisi yüzde 10,57 seviyelerinde bulunuyor.





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0455, sterlin/dolar paritesi 1,2266, dolar/yen paritesi 117,35 düzeyinde seyrediyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 3,5090 liradan, avro 3,6700 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.131,82 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,73 dolardan işlem görüyor.