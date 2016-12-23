Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Piyasalarda Gün Ortası
Ara
BİST 77.227 %-0,23
DOLAR 3,5114 %0,04
EURO 3,6712 %0,15
PARİTE 1,0453 %0,18
ALTIN 127,78 %0,29
FAİZ 10,60 %-1,03
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,28 azalarak 77.187,50 puana geriledi.

Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,28 azalarak 77.187,50 puana geriledi.


Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 217,24 puan değer kaybetti. Dün, 77.404,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 38,67 puan ve yüzde 0,05 yükselişle 77.443,40 puandan başladı. Endeks en düşük 77.157,34 puanı, en yüksek ise 77.588,76 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,18, teknoloji endeksi yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 126'sı değer kazandı, 195'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ülker Bisküvi, Akbank ve Galatasaray oldu.


Altının onsu 1.131,82 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,30, bileşik getirisi yüzde 10,57 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0455, sterlin/dolar paritesi 1,2266, dolar/yen paritesi 117,35 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 3,5090 liradan, avro 3,6700 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.131,82 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,73 dolardan işlem görüyor.

DOLAR VE EURO FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş, Uluslararası Piyasalar, Türk Hava Yolları, Sarı Kırmızılılar, Garanti Bankası, Hisse Senetleri, Serbest Piyasa, Borsa İstanbul, Galata Saray, Garanti Bank