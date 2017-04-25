Piyasalarda Esen Fransa Rüzgarıyla Dolar 3.57 Lirada

Küresel piyasalarda, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde piyasaların desteklediği Emmanuel Macron'un ilk turu kazanmasıyla yükselen risk iştahı, euro ve gelişmekte olan piyasa varlıklarını desteklerken, dolar geriledi.



Piyasalardaki Fransa rüzgarıyla dün 3.60 liranın altına altına gerileyen dolar yeni günde de 3.57 - 3.58 lira aralığında hareket ederken, parite etkisiyle dün 3.90 liranın altına gerileyen euro da yeni günü 3.88 - 3.89 lira aralığında başladı.



Avrupa borsalarındaki tırmanışa paralel olarak Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) dün 93 bin 802 puan ile tüm zamanların en yüksek düzeyinden kapandı. BIST 100, 22 Mayıs 2013'te 93 bin 398 puan ile en yüksek gün içi düzeyini görmüştü.



Fransa'nın Avrupa Birliği'nde kalmasını destekleyen Macron'un ikinci turda da yüzde 60'ın üzerinde oy ile kazanacağına ilişkin öngörülere bağlı olarak, euro 1.0940 dolar ile ABD para birimi karşısında geçen Kasım ayından bu yana en yüksek düzeye çıktı.



İş Yatırım'ın "Piyasalara Fransız Öpücüğü" başlıklı dünkü günlük bülteninde, "Reform yanlısı Emmanuel Macron'un aşırı sağcı Marin Le Pen'den daha çok oy alarak ikinci tura kaldığı Fransa seçimleri küresel risk iştahını besliyor. Doların küresel olarak değer kaybettiği, faizlerin düşük seyrettiği ve Avrupa kaynaklı risklerin azaldığı mevcut konjonktür Türkiye varlıklarını destekliyor" denildi. - İstanbul