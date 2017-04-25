Piyasalarda 'Bahar' Devam Ediyor
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarının gelişmekte olan para birimleri başta olmak üzere küresel risk iştahında yarattığı iyimserlikle dolar/TL iki ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor.
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarının gelişmekte olan para birimleri başta olmak üzere küresel risk iştahında yarattığı iyimserlikle dolar/TL iki ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com
-
Çalışanlar dikkat! Tazminatınızı yakmadan istifa edebilirsiniz
-
Sanayi siteleri konut ve AVM'ye dönüşüyor
-
Milyonlarca ev kadını da artık emekli olabilecek
-
Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor! İlk kez 94 bini aştı
-
Araç sahipleri müjde! Pompaya indirim geliyor
-
Evi olanlar dikkat! EKB olmadan ev satamazsınız, kiralayamazsınız
-
Alkışlanacak hassasiyet! Hatayı fark edip, ekibine ayarı verdi