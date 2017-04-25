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Piyasalarda 'Bahar' Devam Ediyor
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Piyasalarda 'Bahar' Devam Ediyor

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarının gelişmekte olan para birimleri başta olmak üzere küresel risk iştahında yarattığı iyimserlikle dolar/TL iki ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda 'Bahar' Devam Ediyor

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarının gelişmekte olan para birimleri başta olmak üzere küresel risk iştahında yarattığı iyimserlikle dolar/TL iki ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: Dunya.com

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