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Piyasalar Yurt Dışından Ayrıştı
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Piyasalar Yurt Dışından Ayrıştı

Borsa İstanbul'da yükseliş isteği bugün açılışta da sürerken, dün 3.70'lere gelen dolar yeniden 3.66 seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasalar Yurt Dışından Ayrıştı

Borsa İstanbul'da yükseliş isteği bugün açılışta da sürerken, dün 3.70'lere gelen dolar yeniden 3.66 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: Dunya.com

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