Piyasalar Yurt Dışından Ayrıştı
Borsa İstanbul'da yükseliş isteği bugün açılışta da sürerken, dün 3.70'lere gelen dolar yeniden 3.66 seviyelerinde işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da yükseliş isteği bugün açılışta da sürerken, dün 3.70'lere gelen dolar yeniden 3.66 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com
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