Piyasalar Sonuçtan Çok Erken Seçim ile İlgileniyor
Tuncay Turşucu yazdı.
Tuncay Turşucu yazdı.. Nisan ayında piyasaların önündeki en belirgin takvim içeride referandum tarihi olacak. Referandumdan nasıl bir sonuç çıkarsa piyasalarda nasıl seyirler oluşur en çok sorulan soruların başında geliyor.
Kaynak: Dunya.com
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