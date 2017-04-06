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Piyasalar Sonuçtan Çok Erken Seçim ile İlgileniyor
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Piyasalar Sonuçtan Çok Erken Seçim ile İlgileniyor

Tuncay Turşucu yazdı.

Piyasalar Sonuçtan Çok Erken Seçim ile İlgileniyor

Tuncay Turşucu yazdı.. Nisan ayında piyasaların önündeki en belirgin takvim içeride referandum tarihi olacak. Referandumdan nasıl bir sonuç çıkarsa piyasalarda nasıl seyirler oluşur en çok sorulan soruların başında geliyor.

Kaynak: Dunya.com

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Referandum, Erken Seçim