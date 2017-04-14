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Piyasalar Referandum Sonucuna Odaklandı
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Piyasalar Referandum Sonucuna Odaklandı

İrem Dışpınar yazdı.

Piyasalar Referandum Sonucuna Odaklandı

İrem Dışpınar yazdı.. Son yayımlanan anketlerde "evet" ve "hayır" oylarının birbirine yakın olduğu görülüyor. Referandum sonuçları önümüzdeki dönemde BIST'in ve diğer TL varlıkların seyrinde belirleyici olacak

Kaynak: Dunya.com

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