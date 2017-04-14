Piyasalar Referandum Sonucuna Odaklandı
İrem Dışpınar yazdı.
İrem Dışpınar yazdı.. Son yayımlanan anketlerde "evet" ve "hayır" oylarının birbirine yakın olduğu görülüyor. Referandum sonuçları önümüzdeki dönemde BIST'in ve diğer TL varlıkların seyrinde belirleyici olacak
Kaynak: Dunya.com
Türk Lirası, Referandum, Bıst, Tl, Hayır, Evet
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