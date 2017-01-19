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Ecb, Faizlerde Değişiklik Yapmadı
Piyasalar Hareketlendi
Piyasalar Hareketlendi
19 Ocak 2017 Perşembe 15:57
Borsaya 83.000 üzerinde kar satışları geldi, dolar 3.82'nin üzerine çıktı.
Borsaya 83.000 üzerinde kar satışları geldi, dolar 3.82'nin üzerine çıktı.
Kaynak:
Dunya.com
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