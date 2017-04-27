Piyasada Küçük Altın Bulunamıyor

Düğün sezonuna girilen şu günlerde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde küçük altın bulunamıyor. Vatandaşlar küçük altın sordukları kuyumculardan, "Elimizde altın kalmadı" cevabını alıyor.



Bu sıkıntının genel olmadığını, Bandırma'daki haksız rekabetten kaynaklandığını belirten kuyumcu Fatih Kılıç, "Uzun müddettir şehrimizde bu konuda haksız rekabet devam ediyor. Bazı meslektaşlarımız küçük altını normal değerinin altında satmaya devam ediyor. İstanbul'dan gelen küçük altının fiyatı 236 lira iken, Bandırma'da 235 liradan satıyorlar. Rakamlar böyle olunca esnafın İstanbul'dan altın getirme şansı kalmıyor. Kuyumcu esnafı sadece vatandaşlardan satın aldıkları küçük altınlarla işlerini döndürmeye çalışıyor" dedi. - BALIKESİR