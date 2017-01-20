Piyasada İlaç Sıkıntısı İddiası

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, piyasada ilaç sıkıntısı haberlerine ilişkin, "Hiçbir eczacı, fiyatı 3-5 lira olan bir ilaçtan 3-5 kuruş kazanmak için stoklama yapmaz ve 'bu ilaç yok' diyerek hastasını geri çevirmez. Çünkü bizler önce sağlıkçıyız." ifadelerini kullandı.



Sarıalioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında eczacıları töhmet altında bırakan ifadelere yer verildiğini belirtti.



İthal ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kurunun 2 lira 11 kuruştan 2 lira 34 kuruşa yükseldiğini aktaran Sarıalioğlu, şunları kaydetti:



"Bunun ardından yaşanan ilaç sıkıntısı, hastalarımız gibi biz eczacıları da mağdur etmektedir. Bizler, sağlık mensupları olarak, mevcut sorun nedeniyle ilacına erişemeyen hastalarımızı geri çeviriyor olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Hiçbir eczacı, fiyatı 3-5 lira olan bir ilaçtan 3-5 kuruş kazanmak için stoklama yapmaz ve 'Bu ilaç yok' diyerek hastasını geri çevirmez. Çünkü bizler önce sağlıkçıyız. Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), İlaç Takip Sistemi (İTS) sayesinde hangi ilaçların nerede stokta bulunduğunu belirleme imkanına sahiptir. Öte yandan, TİTCK'nın 19 Ocak 2017'de yaptığı açıklamanın 'İlaç firmaları ve ecza depolarının dikkatine' başlığıyla yayımlanması, mevcut sorunun eczanelerden kaynaklı olmadığını da yansıtmaktadır."



Bu arada İstanbul Eczacı Odası, eczacıların erişemediğini belirttikleri ilaçlardan 10'unun ismini TİTCK'ya bildirerek, "İlaç Takip Sisteminde bu ilaçların hangi ilaç firması ya da ecza deposunda kaç adet bulunduğunun belirlenmesini" istedi.