Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Piyasa İlk Tepki Sonrası Dengelendi
Ara
BİST 90.768 %0,78
DOLAR 3,6563 %-1,97
EURO 3,8926 %-1,33
PARİTE 1,0643 %0,28
ALTIN 151,44 %-1,93
FAİZ 11,28 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Piyasa İlk Tepki Sonrası Dengelendi

Kısa vadede önemli bir belirsizliğin ortadan kalkması ve erken seçimin olmayacağına yönelik açıklamalar nedeniyle TL varlıklarda pozitif fiyatlama yaşanıyor.

Piyasa İlk Tepki Sonrası Dengelendi

Kısa vadede önemli bir belirsizliğin ortadan kalkması ve erken seçimin olmayacağına yönelik açıklamalar nedeniyle TL varlıklarda pozitif fiyatlama yaşanıyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Tl, Açıklama, Fi, Erken Seçim