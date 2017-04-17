Piyasa İlk Tepki Sonrası Dengelendi
Kısa vadede önemli bir belirsizliğin ortadan kalkması ve erken seçimin olmayacağına yönelik açıklamalar nedeniyle TL varlıklarda pozitif fiyatlama yaşanıyor.
Kısa vadede önemli bir belirsizliğin ortadan kalkması ve erken seçimin olmayacağına yönelik açıklamalar nedeniyle TL varlıklarda pozitif fiyatlama yaşanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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