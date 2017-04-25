Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 69 milyar 545,8 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 69 milyar 545,8 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 560,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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